全台房價不斷上漲，首購族買房壓力大增，聯徵中心統計去年第一季房貸數量，主力買盤最多介於35歲至40歲的7年級。有網友分享對於買房的見解，與朋友討論後得出，七年級能否買房，早於15至16歲選組那一年，就決定一半成敗，對於理組和文組薪資差距，讓他大嘆「16歲那年的選組，對人生影響這麼大，真的是蠻殘酷的」。

近期有網友轉貼聯徵中心統計，去年第一季房貸數量最多35至40歲族群，平均購買總價1066萬的房屋，顯見7年級逐漸成為房市主要買盤，而此消息在PTT發酵，引出許多7年級生熱烈討論。

1名7年級生網友在PTT房屋板發文，近期跟朋友討論買房議題，得出七年級買房的關鍵，與高中選組有著很大的關係，「完全沒有想到，七年級的人生，在15-16歲選組的那一年，就決定了一半成敗」。

他解釋，選擇理組者畢業後進入科技產業，以他身邊來看，約35歲大多平均有超過一百多萬的年薪，而更優秀、傑出者更不止這個數字。

他續指，而當時選文組者，除了考上律師這種高門檻或是業務能力超群等少數人，大多當老師或考公職，35歲年薪有70到80萬算不錯了，但整體薪水只有理組的50%到60%，更何況文組職缺發展性在雙北更佔了大半。

他總結，兩個組別現在就變成：理組年薪百萬以上，買房熱區桃竹，薪水高、房價低；文組年薪比理組低得多，買房熱區卻是雙北，薪水低、房價高；因此選理組大多都買房了，反而文組會覺得買房好難，「說真的16歲那年的選組，對人生影響居然那麼大，真的是蠻殘酷的」。

貼文一出，引起不少網友共鳴，「有夠中肯，在台灣千萬不要讀文組」、「這就是現實」、「這篇真的是有夠中肯」、「真的，文組除非讀商賺資本利得，不然真的輸慘」、「這篇中肯啦，文理組就先決定一半命運了」。

也有不少文組網友大嘆後悔，「文組淚推，早知道去唸個野雞科大研究所畢業，再去顧機台就好，也不要傻傻的唸文組」、「後悔年輕時叛逆，不聽老人言選什麼文組」、「文組淚推，台灣真的不要念文組」、「真的，以後小孩要唸文組先揍爆他再說」、「推你，現在很後悔，文組薪水大概真的就這樣了」。