「半島電視台」（Al Jazeera）10日報導，印尼已決定採購42架「飆風」（Rafale）戰機，成為繼印度之後，第2個採購「飆風」的印太國家。由於印尼空軍的「飆風」訂單數量高於預期，可能代表該國已放棄美製F-15EX戰機採購計畫。

根據報導，法國國防部長帕利（Florence Parly）9日抵達雅加達，10日與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）會晤，並在會後於推特上宣布，雙方已達成最新軍售協議，印尼將採購達42架「飆風」戰機，且該國不排除進一步將合作領域伸向海軍，包括採購2艘法製「鮋魚級」（Scorpene-class）潛艦等。

普拉伯沃稍後也在記者會確認，雙方10日已簽署首批6架「飆風」的合約，且將於「不久後」正式訂購後續的36架戰機，以及相關後勤、技術支援和培訓設備等。且法國官員透露，首批6架「飆風」可能在「數個月」內交付。

普拉伯沃2020年10月訪問法國巴黎時，便已表達對「飆風」的濃厚興趣；2021年5月更傳出兩國「即將簽署合約」，最後終於在2022年2月正式宣布，讓印尼成為繼印度之後，第2個採購「飆風」的印太國家。

另外，由於印尼先前的空軍現代化計畫中，包含36架「飆風」、8架F-15EX、3架C-130J運輸機、3架A330 MRTT多用途空中加油機、6架MQ-1無人機和防空雷達系統等，但10日宣布的「飆風」採購計畫達42架，接近原計畫「飆風」和F-15EX的總數，加上印尼的經濟狀況本就不甚寬裕，可能代表F-15EX已遭該國放棄。