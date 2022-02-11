網路時代流行各式「迷因梗圖」，其中一款有名的叫「分心的男友」，梗圖左方一位紅衣美女走向鏡頭，中間一位型男回頭狀似吹口哨，右邊他的女伴露出不敢置信的神情，此梗圖常被拿來做各種引申表意用。網紅「漢娜」昨(10)日就分享了這張梗圖，所不同的是她是自己站在日本街頭，穿著和服偶然重現了相似畫面，趣味的巧合也意外引發網友熱議。值得一提的是，這位漢娜就是之前因「挺核」而曾遭網路霸凌的正妹「小松漢娜」。

漢娜昨(10)日在她的臉書專頁「漢娜在翻譯」PO出梗圖，畫面下方就是迷因梗圖「分心的男友」，上方則是她本人重現此畫面的對照圖；只見她穿著粉色系和服，側身站在日本街頭，街道兩側都是一層樓攤位，遠方有看似寺廟屋頂，與著名景點「雷門」周邊的地貌頗為相似；而畫面中央稍遠處有一男子回頭看她，男子右手邊則有一疑似「女伴」，但並沒有把頭臉轉向男子，不知是並不相識或沒發現男伴的舉動？

網友看了不禁莞爾，回覆道：「難怪我一直有既視感」、「還不都是漢娜太美」、「如果是我，也會回頭多看妳」、「只差那位小姐姐沒轉頭，差點就100％神還原了」、「最強的迷因翻譯，就是我自身化為迷因」、「偷看漢娜是再正常不過的一件事（漢娜：請多偷看）」、「當迷因化為現實，不是算盤就是主機板」、「他在看你為什麼沒戴口罩（漢娜：有戴，拍照的時候才拿下來的）」、「好懷念淺草..」、「原來這就是回頭率很高的樣子」、「那男生沒有吹口哨」、「漢娜辣麼正」、「真的笑死」、「迷因現實化」，不到半天吸引破萬人點讚。

2018年，「核能流言終結者」黃士修與「台灣鯛民」廖彥朋出來發起「以核養綠」全國性公投連署，旅日女部落客「漢娜在翻譯」小松漢娜站出來聲援，造成極大量的支持迴響；漢娜說：「我做這件事，不是因為這件事會成功，而是因為這件事是對的，所以我要去做。」後來遭到網路霸凌她也毫不退縮：「如果我站出來承受一點罵聲，可以讓多一點點人知道正確的知識，就值得了。」雖外型柔美卻有剛強堅定的意志。