10日台灣新增37名本土病例，其中以新北最多，增加17人，其次分別為桃園12人與高雄5人，其中6人感染源不明，對此醫師沈政男直言，疫情有由南往北燒的趨勢，且根據足跡來看，判斷高雄就是群聚的起點，而且有不同於高雄港的新感染源在傳播。

沈政男日前預測，指出高雄引水人感染原恐來自港外，而非現行群聚案相關，如今高雄市府也證實引水人序列與現有傳播鏈序列都不相同，他也淡定表示「是不是如同我先前所說，屬於不同病毒株？」。他指出，從這案例也可以看出基因定序真的很重要，光靠流行病學資料，根本無法區分感染先後順序與因果關係。

沈政男表示，今天新北出現大量案例，包括樹林移工群聚、新店兄妹案例與汐止手搖飲店員，明顯有由南延伸到北的感覺。他指出，高雄家庭過年聚餐群聚與屏東跨縣市旅遊家庭群聚，都有高雄與新北足跡，代表這幾起群聚案恐怕都有連帶關係，共同交集點就是高雄。

沈政男直言，依他的判斷，高雄就是這波群聚的起點，且有高雄港群聚以外，新的感染源出現，接著傳給其他縣市，但仍需基因定序做確認。他也依舊相當看好目前台灣防疫，更用侯友宜的「只要能堵住就不會擴大」，表示擔憂疫情失控的人大可不必驚慌。