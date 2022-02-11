The Nets are including Paul Millsap in the deal too, sources tell ESPN. https://t.co/yTzxKqH99q — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

沒想到籃網「三巨頭」哈登、杜蘭特與厄文才合作剛滿1年時間，就連一次總冠軍就告解體了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日凌晨搶先爆料，七六人用班西蒙斯、塞斯柯瑞與德拉蒙，加上兩個首輪籤，跟籃網交易換來哈登與米爾沙普。

先前就有美媒爆料，哈登希望自己好友，也就是現任七六人總裁、前火箭總管莫瑞能在今年交易截止日前，把自己跟班西蒙斯互換交易完成，但因哈登不想給予外界自己連兩年都跟球隊提出交易申請的負面形象，才改用私下模式拜託莫瑞。

如今哈登如願離開才待不滿13個月的籃網，即將前往七六人跟明星中鋒恩比德攜手爭冠，畢竟七六人本季目前拿到32勝22敗、排名東區第5，距離東區龍頭熱火也才2.5場勝差，前提是哈登可以快速融入七六人總教練瑞弗斯的攻守體系。

籃網也將可望迎接班西蒙斯本季的初登板，因為班西蒙斯先前不滿七六人高層與隊友態度，整季都還沒上過場，現在總算如願離開七六人，他當然很想趕緊回到場上打球，甚至謠傳他已跟杜蘭特私下取得聯繫，期望可以趕緊得到杜蘭特認可。

目前籃網本季拿到29勝25敗，位居東區第8，更處9連敗窘境，不過如今有了班西蒙斯、塞斯柯瑞與德拉蒙3名即戰力好手加盟，相信可以解決最近的傷兵過多問題，杜蘭特也開始隨隊征戰客場，代表距離他宣告傷癒復出的時間已經不遠了。