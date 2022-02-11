官員表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天鎖定沙烏地阿拉伯邊境一座機場發動無人機攻擊，遭沙烏地軍方炸毀，但殘骸掉落導致12人受傷。
法新社報導，這架無人機在艾卜哈國際機場（Abha International Airport）上空被攔截後，碎片掉落至地面上。青年運動之前就攻擊過這座機場。
青年運動推文坦承犯下今天的攻擊，並表示他們鎖定的機場「被用來對葉門發起軍事行動」，同時警告民眾「遠離」這類場所。
美國迅即譴責這場攻擊，並矢言會與沙烏地阿拉伯合作，對青年運動究責。
什葉派激進團體青年運動獲伊朗支持，2014年底將葉門政府逐出北部首都沙那。沙國率領的阿拉伯聯軍在2015年3月介入葉門內戰，與青年運動對抗至今。
青年運動經常鎖定沙國境內機場和石油設施發動無人機攻擊。近幾週他們也首度對阿拉伯聯合大公國發動致命跨境攻擊。
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