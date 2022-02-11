《大新聞大爆卦》

國民黨台南市議員謝龍介10日宣布參加國民黨台南市長初選，投下震撼彈；國民黨台南市黨部高層對此錯愕，稱已有「令人耳目一新」的人選要在年後宣布。針對謝龍介若出戰台南市長，資深媒體人黃暐瀚及前民進黨立委郭正亮都認為，謝龍介有衝到4成選票的實力。

黃暐瀚10日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中爆，國民黨台南市黨部希望不分區立委陳以信參選台南市長；而謝龍介在台南選過3次立委，選立委沒上，還是市議員，但選市長落選了，連議員都沒了，這也是過去20年謝龍介最大的BUG。不過，謝龍介很強，有全國知名度，若去選市長，有機會衝上40%。

黃暐瀚接著指出，當年台南市長選舉，賴清德拚連任，對手是國民黨提名的黃秀霜，黃秀霜只拿到28%的選票，賴清德卻拿了72%。如今國民黨在台南只能拿到30幾趴選票，謝龍介一直希望能衝到4成，現在不是拚贏，因拚贏不容易，但如果能拚到4成選票，國民黨在台南就能把實力往上提升。

黃暐瀚建議，國民黨要給謝龍介底氣，比如他如果要選台南市長，國民黨可以安排，謝龍介若沒選上，請不分區立委某人下來，換他去當，他就能義無反顧地拚到底。

郭正亮則認為，除非民進黨內部分裂，不然謝龍介要當選還是很困難，他可能要寄望立委陳亭妃這股勢力是否有別的想法。他也預估，謝龍介若參選，有可能衝到4成選票。