新冠肺炎疫情推動美國房市熱潮，2021年第四季美國房價與抵押貸款同步攀升，削弱美國民眾的房屋負擔能力。
根據全美不動產經紀協會（NAR）資料顯示，在美國183個都會區中，多達181個都會區第四季的獨棟成屋中間價高於前一年同期。美國第四季獨棟房屋每月房貸金額，由一年前的1039美元攀升至1240美元。
在此同時，美國房貸利率持續走高。根據房地美（(Freddie Mac）數據，截至2月10日止，30年房貸固定利率平均達3.69％，創下2020年1月以來最高水準。
新冠肺炎疫情推動美國房市熱潮，2021年第四季美國房價與抵押貸款同步攀升，削弱美國民眾的房屋負擔能力。
根據全美不動產經紀協會（NAR）資料顯示，在美國183個都會區中，多達181個都會區第四季的獨棟成屋中間價高於前一年同期。美國第四季獨棟房屋每月房貸金額，由一年前的1039美元攀升至1240美元。
在此同時，美國房貸利率持續走高。根據房地美（(Freddie Mac）數據，截至2月10日止，30年房貸固定利率平均達3.69％，創下2020年1月以來最高水準。
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