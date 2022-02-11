全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）投資《富比世》雜誌2億美元，據熟知內情人士表示，這筆投資款將協助《富比世》與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在第一季借殼上市。

消息人士表示，幣安向擁有104年攸久歷史的《富比世》投資2億美元後，將成為《富比世》前兩大股東之一，並在《富比世》的9席董事會取得兩個席次。此外，《富比世》打算在紐約證交所上市，股票代碼為「FRBS」。

創立僅5年的幣安向《富比世》注資，這起策略投資案顯示加密貨幣產業對真實世界的影響力與日俱增。