全球運價飆漲，海運業大豐收，長榮海運40個月年終獎金在2021年底驚爆全台，讓許多人相當羨慕！前國民黨立委陳學聖昨(10日)在臉書以「40個月的年終是誰發的？」為題發文指出，和一位中小企業主的朋友聊天，過程中對方一邊苦笑一邊半開玩笑地說，「這些40個月年終獎金嚴格說起來是我們這些中小企業主發的！」

陳學聖貼文提到，台灣以中小企業立國，是台灣經濟不可或缺的中間力量，海島無資源的背景，更是仰賴出口貿易，但自從新冠疫情以來，塞港、缺櫃問題不斷，直接導致了海運運費暴漲，甚至有點到「超定價」的地步！

陳學聖轉述該位朋友的話，「一個40呎貨櫃從幾千美金漲到近兩萬美金，你說發40個月是不是還算客氣的？」「不出貨我們根本沒有營業額進來，客人能承受漲價空間也有限，剩的只能自己吸收掉，所以嚴格講起來，這40個月年終可以說是我們這些中小企業們一起貢獻的。」

陳學聖進一步說，然而花錢能解決還算小事，運費暴漲令國外客戶壓力驟增，除非不得已否則盡量減慢出貨速度，而台灣的企業變相成為了國外客戶的「倉庫」，這位朋友光手頭出不了的訂單就有近700萬美金，內外相交之下，中小企業主們只能咬牙苦撐！

最後，陳學聖也喊話政府，除了佩服台灣中小企業主們展現出來台灣人的韌性之外，我們的政府是否能夠針對問題提出一些解決方案，值得政府部門深思。