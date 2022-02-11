台灣近年房價物價齊漲，讓民眾叫苦連天。對此，一名網友表示，台灣現在什麼都貴，養小孩開銷更驚人，但多數人為了生活，即便會抱怨很貴，但最後都還是照樣買單，不知不覺付出很多錢，感覺大家都已經貴習慣了。貼文引起網友討論，不少人認為台灣薪水凍漲才是問題，此外，奴性太重很可怕，每當有人抱怨東西貴，竟然會被檢討說不夠努力，甚至還會被笑窮。

一名網友在PTT上發文表示，台灣現在買房和租屋都很貴，而且吃飯也不便宜，像是早餐店、肉羹麵、排骨飯、鹹酥雞、手搖飲料、小點心，甚至連荷包蛋都貴貴的，平常會用到的衛生紙也貴；更不要說有小孩的家庭，尿布費、生養小孩、送小孩學才藝與買新文具等都很貴。

該網友指出，雖然什麼東西都很貴，但感覺多數人為了要維持生活，抱怨歸抱怨，最後都還是會去支付這些費用，無形之中，其實真的付出很多錢，面對這樣的狀況，原PO也忍不住好奇問說，不知道台灣人的潛意識是否已經被貴習慣了？

貼文引起網友熱議，多數人認為萬物齊漲，薪水凍漲的狀況才是問題，台灣物價不斷提升，但薪水卻只有那樣，生活下來真的蠻辛苦的，更遑論需要養小孩的人。「薪資便宜慣了」、「貧富差距日漸拉大，難怪沒人想生小孩」、「台灣物價不低，低的是人力價格」。

也有網友點出，台灣人真的「奴性」超強，面對東西越來越貴的狀況，如果抱怨快要買不起的時候，還會被檢討是不是自己不夠努力，甚至會被笑說很窮。「還有人會說是你不夠努力，才會追不上物價微調」、「台灣人超奴，理盲濫情，被貴還會幫老闆找理由、幫建商、車商解套」、「你喊貴會被笑窮」、「台灣還有新習慣叫作『買不起是自己不努力』， 現在靠北民生物資漲，就會有一群人來嗆你不努力」。