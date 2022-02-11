汪小菲（現改名：汪少菲）去年與大S結束10年婚姻後就頻傳桃花朵朵開，與小他14歲的大陸女星張穎穎多次傳出過從甚密，還疑被拍到十指緊扣，連狗仔都發文酸：「汪小菲你就承認吧」，但汪小菲依舊未回應。昨(10日)傳出張穎穎暴走嗆汪小菲「和很多女孩都有關係」，接著秒刪，對此，張穎穎深夜轉發律師聲明，強調均為作假不實截圖，不排除提告。

張穎穎嗆汪小菲「和很多女孩都有關係」。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

41歲汪小菲去年和大S宣布離婚，大S強調會選在此時離婚，是對方還年輕又帥氣，事業正重新起步，祝福對方未來人生比自己幸福，而汪小菲後來傳出有新歡，大S當時回應：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」

張穎穎曬出律師聲明，強調截圖均為不肖人士偽造。（圖／翻攝自北京勇者律師事務所微博）

近日汪小菲傳出重回和大S的結婚地三亞，身邊不只有張蘭還有張穎穎，但張蘭第一時間表示：「我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」，強調都是謠言，八卦微博「攝影劉大錘」則拍到疑似汪小菲和張穎穎在上海同框畫面，兩人聚餐過後，汪小菲遭拍和張穎穎牽手，看似十指緊扣、關係親密。

對此，張穎穎昨疑似大暴走寫下：「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係」，隨即秒刪，並將微博設置為僅有半年內發文可見，但該發文截圖已被網友瘋傳，深夜張穎穎轉發北京勇者律師事務所聲明，文中表示：「該截圖系他人偽造，委託人並未發布過相關博文」，並要求媒體別再轉發，律師事務所將會根據委託人的授權蒐證，不排除提出民事、形式等訴訟，以維護當事人的權益，而汪小菲方面對此暫未開腔回應。