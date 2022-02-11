前總統馬英九辦公室、國民黨立委李貴敏、李德維與1家電視台，昨都收到恐嚇信，內容提到「警告國民黨小心說話、勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死」，警方現正全力追查。對此，李貴敏也在臉書發文吐露自己的心聲，直言曾倡議加大力度，吸引香港朋友特別是金融等專業人才到台發展，不解為何會受到這樣待遇。

馬英九辦公室9日下午收到來自香港的恐嚇信件。（李文正翻攝）

李貴敏昨（10日）在臉書發文表示，由於很多朋友關心，還是要跟大家報告一下。沒錯，自己的國會辦公室收到一封署名「何歡喜團隊」的恐嚇信，內容寫道「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣」！「光復香港、時代革命」等字樣，並附兩張香港冥紙，跟馬前總統辦公室收到的恐嚇信函大致雷同。第一時間，辦公室年輕同仁們雖感到有些驚恐，還是很盡責地立即向中正一分局報案，並由警方追查信件來源中。

李貴敏回憶事情經過，指出同仁們跟她說，這封可疑信件封面貼有香港郵票及郵戳，看來很平常，跟一般信件一起送到辦公室，但打開後就可看見抹上紅漆的恐嚇信件，讓年輕同仁們報案後仍然覺得驚慌，心有餘悸，居然恐嚇信可以直接送到國會，威脅代表民意的民代，藉此達到恐嚇目的。

尤其最難置信的是，李貴敏直言，之前自己還曾倡議加大力度，吸引香港朋友特別是金融等專業人才到台發展，所以根本沒有恐嚇信中提及國民黨阻擋港人來台的訊息，實在讓人非常不解。

李貴敏稱，希望警方貫徹全力偵辦的承諾，不管警察局、警政署也好，內政部、相關單位也好，務必要正視這件事情，畢竟立委代表的不是自己，而是台灣的民意，台灣民意不應該被恐嚇。政策是執政黨推行，在野黨只是反映民意，執政者應將民間反映的事情具體落實到執政單位，所以不要把所有執政黨政府施政表現不佳、無能情形，以為推給在野黨就能掩蓋事實，藉此解決政府無能的問題。簡單地說「別再搞錯對象了」。