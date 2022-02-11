《日股》日本股市11日休市1天 07:442022/02/11 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢建國紀念日，日股11日休市1天，14日正常交易。 《日股》美股助攻 日股紅通通 《韓股》疫情嚴峻 韓股不怕 #建國 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日月光投控去年每股淨利大賺14.84元 15:592022/02/10 財經 《日股》紅光滿面 日經彈近300點 16:142022/02/09 財經 《日股》節前拉尾 日股收高0.42％ 15:572022/02/10 財經 《日股》運輸大軍帶頭 日股走高 12:332022/02/08 財經 鈺邦配息2元 隱含殖利率3.41％ 18:292022/02/10 財經 吃了核食 CPTPP仍遙遙無期 04:102022/02/10 時論廣場 中國移動A股 股價創新高 04:102022/02/10 全球財經 福食評估報告 計畫主持人被爆拿530萬 04:102022/02/11 焦點要聞 家長團體：未加標註 福食不可進校園 04:102022/02/09 焦點要聞 拿萊豬公投認證核食 藍轟混淆視聽 04:102022/02/09 焦點要聞 觀念平台－當美國國債突破30兆後… 04:102022/02/11 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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