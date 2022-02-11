中廣董事長趙少康小編收到來自國民黨立委江啟臣的禮物。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

「老闆」中廣董事長趙少康現身留言，獲熱烈討論。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

中廣董事長趙少康小編群經常在臉書分享工作花絮，獲得大批網友迴響。昨日趙小編（10）收到國民黨前主席、現任立委江啟臣致贈的禮物，原以為是防疫用品，打開一看竟是知名巧克力，讓他們大感驚喜；詢問江得到「情人節快樂」的答案，讓他們直呼「簡直太周到啦」、「小編們已戀愛」，並點名現任黨主席朱立倫也該「表示一下」。身為「老闆」的趙則現身留言「不要隨便跟人要禮物，真是沒禮貌！」引發熱烈討論。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日在臉書發文表示，他們當天收到了江啟臣送的賀年禮物，原本以為是防疫用品，沒想到打開竟然是知名高級巧克力；他們問江「防疫用品怎麼變成巧克力了？」不料江竟回答「新年快樂！情人節快樂！」讓他們直呼：「天啊，簡直太周到啦！小編們已戀愛！」

趙少康小編打趣表示：「我們對江委員的景仰有如滔滔江水連綿不絕又有如黃河氾濫一發不可收拾，江委員帥得明眸皓齒、唇紅齒白、回眸一笑百媚生……（下略五千字）」並點名朱立倫：「前主席都送賀年禮、情人節禮了，現任主席是不是也該表示一下啊？」

此文獲得超過2600個讚、超過110則留言，討論熱烈。身為「老闆」的趙少康現身留言道「不要隨便跟人要禮物，真是沒禮貌！」讓不少網友按下「大笑」表情，紛紛回應「老闆有表示一下嗎？」「趙老闆的情人節禮物要加倍喔」、「康編絕對沒跟老闆要禮物」、「不要隨便跟人要禮物，那直接正大光明提醒禮物直接送應該可以吧，沒所謂不禮貌吧」、「真沒禮貌，也沒順便幫老闆要一盒」、「如果送一斤蛋，更有意思」。