氣象專家吳德榮表示，今(11日)起天氣回溫轉晴，不過西半部會有局部濃霧出現，好消息是連續3天都是好天氣，直到周日(13日)晚上鋒面來襲，強冷空氣南下，天氣才會轉濕冷，下周二(15日)是這波冷空氣最冷時候，最低溫約在10度左右。

今清晨西半部有局部濃霧出現，其他地方則逐漸轉晴，因「輻射冷卻」較強，今晨最低溫出現在新竹的11.9度；白天各地氣溫明顯回升，北台舒適、中南部微熱，日夜溫差大，西半部晴朗有霧，東半部則偶有局部短暫雨，各地氣溫：北部13至25度，中部13至29度，南部14至31度，東部15至28度。

明(12日)至周日(13日)下午，各地白天舒適微熱，西半部清晨因「輻射冷卻」仍有偏低的氣溫，日夜溫差很大，西半部天氣晴朗，易有霧、影響能見度，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，下周日晚起鋒面抵達、強冷空氣南下，氣溫遽降，中部以北轉有雨，南部亦有局部短暫雨的機率；下周一(14日)受強冷空氣影響，北台冷、中南部亦轉冷；下午起鋒面逐漸遠離，降雨趨緩轉多雲，不過東半部仍有局部短暫雨。下周二(15日)清晨氣溫降至此波最低，本島平地最低溫約在10度左右。

下周二白天起至周三(16日)氣溫緩慢回升；西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨。下周四(17日)轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大。