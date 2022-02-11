國內蛋荒未解，農委會統計每天最高缺200萬顆蛋。作家苦苓昨(10日)在臉書號召全民參與「蛋幾壘」活動，也就是這兩周都不吃雞蛋，讓價格恢復正常。對此，不少網友並不認同，有網友就酸「難怪苦大師先團購28顆雞蛋，兩人吃14天剛剛好」！

苦苓表示，只要14天！號召全民參與「蛋幾壘」活動，大家說好這兩周都不吃雞蛋或蛋製品，讓雞蛋的價格恢復正常，政府做不到的，我們自己來。有網友在其臉書留言表示，「不要到時生產過剩，『蛋』賤傷農，又哀求大家多吃蛋」、「民眾就喜歡搶，越缺搶得越厲害」、「不可能！如果可以的話台灣的物品不會忽然跌」。

另外，還有網友發現苦苓9日才在臉書貼文說「剛剛花了198元團購到28顆雞蛋，這樣可不可以算是今天的小小幸福？」網友因此留言表示，「難怪苦大師先團購28顆雞蛋，兩人吃14天剛剛好！」「你昨天才團購28顆蛋，今天叫別人不要買蛋？」

還有網友直言，「你講這種話有想過雞農和蛋商的感受嗎？這波缺蛋潮雞農和蛋商也都是受害者，發這種文之前有想過後果嗎？」「是否你也可以在此呼籲。所有人不要買房、不要買車14天。房價就正常了、雙B也人人買得起了。真的只要14天，就能擁有有車、有房的勝利人生。所有人不要工作14天，薪水就提升了、不要呼吸14天，空氣就變好了、不要喝水14天，水質就變清澈了，心動不如馬上行動。」不過，也有網友表示認同該活動。