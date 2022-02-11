今年恰逢地方首長選舉，被視為藍營台北市長熱門人選的立委蔣萬安，其身世又成綠營人士攻擊目標。媒體人韋安指出，故總統蔣經國迴避此事故無法驗DNA得解，但若蔣孝嚴不是蔣經國的兒子，他何德何能在李登輝擔任總統和國民黨主席時期，接連擔任外交部部長、行政院副院長、總統府秘書長、國民黨秘書長等職，他認為這應是蔣經國有生之年向李登輝「託孤」，因此「事實無法改變」。

韋安昨日（10）在臉書發文表示，有人現在提出蔣萬安是不是蔣經國的孫子，他認為乾脆驗DNA來「驗明正身」來完結此問題算了，因為這根本是「扯淡問題」，但畢竟蔣經國迴避此事，故始終解決不了問題。

韋安直言，如果蔣孝嚴不是蔣經國的兒子，他何德何能在李登輝1996年6月10日至1999年12月22日擔任總統和國民黨主席時期，經歷過以下職位：中華民國第12任外交部部長、中華民國第18任行政院副院長、中華民國第16任總統府秘書長、中國國民黨第12任秘書長。

針對這項「證據」，韋安強調，蔣經國一定在有生之年，有向李登輝「託孤」；如果蔣孝嚴如經國日記所述，只是「愛將和好友的兒子」，他會受到李登輝的如此「重用」，你相信嗎？有些秘密雖然帶進墳墓裡，但外顯的事實無法改變。所以如果要驗DNA，只要驗蔣萬安是不是蔣孝嚴的兒子，就知道他是不是蔣經國的孫子。這個事實解讀和邏輯，應該高中生都會懂的。