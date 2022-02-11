面對台灣房價持續飆漲，許多人即便省吃儉用一輩子也買不起房，只能租屋繼續當「無殼鍋牛」，對此，歌手兼DJ羅百吉在臉書有感而發表示：「被上一代的人炒房到天價」，一席話引起不少人共鳴。

對於房價持續飆漲，讓台灣年輕人買不起房，羅百吉也心有同感表示：「現在年輕一代很辛苦，想買房都買不到。只能找預售屋。成屋很難買得到，而且被上一代的人炒房到天價」，更表示即便在台北外圍區域，都還要4~5千萬，一般人根本買不起，若相同價格在國外已經是能買到「超超級豪宅」，可見兩地房價明顯落差。

對此，釣出一批網友回應：「很多人都是承接家裡房子，甚至父母有幫忙付大部分頭期，跟一人打拼的形成兩種不理解的局面」、「我也只能買最便宜的預售屋，也拿不出大筆錢買，全部靠自己真的很硬」、「通膨的生活真的辛苦…追錢的速度會跟不上房價的速度」，對於有人指出：「上一代又說你沒買房是因為你不夠努力」，他則回應：「我被家裡長輩也是嫌棄說都不會多買一些房子，問題是我們這一代買一個房子的價格，已經等於是上一代買5棟房子的價格」。

被封為「華人電音教父」的羅百吉，曾引領台灣電子舞曲新風潮，走紅時更獨占華語舞曲市場，卻因為負面新聞頻傳重挫演藝事業，不過走出低潮的他，演藝重心已經移至大陸，不僅在各大夜店頗有知名度，還獲邀錄製節目《中國有嘻哈》，找到事業第二春。