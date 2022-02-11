國內Omicron疫情未歇，10日又有37例本土個案，近日新高。醫界認為，由於確診者多為輕症甚至無症狀，加上第三劑疫苗覆蓋率持續上升，在防疫指揮官陳時中提出「解封三部曲」後，已有專家預估，今年下半年就可以出國旅遊了。

這波疫情自去年底傳開，至今仍無法有效清零，2月7日開工當天一度只有2例本土確診，結果連續3天再回到兩位數，讓人有點灰心。不過陳時中樂觀地說，疫情正看到「露出曙光的三部曲」，未來可朝鬆綁邊境管制規劃，邊境鬆綁後若能持續控制疫情，民眾距離回歸正常生活的日子就不遠了。

陳時中喊出「解封三部曲」，專家認為下半年可望出國旅遊。（資料照）

台北市預計15日恢復電影院飲食，市長柯文哲也喊出「微解封」，希望一步一步放寬限制，讓民眾重返正常生活。台大兒童醫院院長黃立民表示，只要民眾可接受社區小規模疫情流行，台灣就會和國外一樣，逐步減少生活上的限制，但目前還沒有這個條件。

「目前處處限制的防疫生活，民眾快要受不了了」，根據《聯合新聞網》報導，黃立民評估，邊境鬆綁應會採取「5+5」措施，5天居家檢疫、5天自主健康管理；也有機會把居家檢疫縮短至3天內，當疫情更平穩，甚至有機會取消居檢。

由於許多國家已針對打過疫苗的人不設限，現在問題是「返台後關太久」，黃立民推測，一旦取消居家檢疫，可大幅提升民眾出國旅遊意願，「下半年想出國玩，應該沒有太大問題」。