交易截止日在台灣時間今天凌晨4點到期，聯盟各隊仍有不少值得矚目操作，據知名記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，巫師將後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)、大前鋒貝坦斯(Davis Bertans)送走，換來獨行俠波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)和1枚次輪選秀權。
知名記者查拉尼亞(Shams Charania)也在截止日前證實了這筆操作，而在交易確定後，波爾金吉斯和東契奇(Luka Doncic)的內外雙槍組合也正式解體。波爾金吉斯今年26歲，在2019年以5年1.58億美元大約續留獨行俠，其中2023-24年為球員選項，不過近幾年因傷勢影響，身手不如預期，沒能與東契奇搭配打出良好效果。
波爾金吉斯本季為獨行俠出戰34場先發，平均上陣29.5分鐘，能貢獻19.2分7.7籃板2助攻1.7阻攻，投籃命中率45.1%、外線28.3%、罰球86.5%，雖然數據看來還行，但外線命中率悽慘，從尼克到獨行俠的聯盟生涯中，他單季外線命中率最低也有33.3%，最高則是2017年的39.5%，在這部分能力可說是退化相當多。
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