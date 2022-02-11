俄羅斯繼續向烏克蘭邊境增兵

美國總統拜登周四說，要是俄羅斯侵略烏克蘭，可能引發「世界大戰」，事情或許會迅速失控，而他不會派兵到烏克蘭撤離美國人。

據《紐約郵報》（New York Post）10日報導，拜登周四在接受美國國家廣播公司新聞（NBC News）專訪時被問及，會不會有狀況促使他派兵，到烏克蘭去協助撤離受困的美國人時，他回答，「不會，當美國人和俄羅斯人開始互相射擊時，那會是一場世界大戰」。拜登強調，美國公民現在就該離開。

「這不像應付恐怖組織，我們正在和世上最大的一支軍隊打交道，」拜登說，「這是個很不一樣的情況，事情可能會很快就會失控。」當主持人何特（Lester Holt）追問拜登，有沒有告訴普丁，美國人是不能逾越的紅線時。這位白宮主人回答，「我不必告訴他，我已經說過了，而他也明白。」

In an exclusive, wide-ranging interview with @LesterHoltNBC, President Joe Biden discusses the growing number of states rolling back mask requirements, the tense standoff with Russia over Ukraine, skyrocketing inflation, where he is in his search for a SCOTUS nominee and more. pic.twitter.com/NYjldwQ9x2 — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 11, 2022

美國政府先前已力促美國公民離開烏克蘭，並說萬一戰爭爆發，不會像在阿富汗一樣，派軍機撤離美國人。

由於烏克蘭不是美國的正式盟邦，因此拜登去年12月排除在烏克蘭部署軍隊，以嚇阻俄羅斯侵略。拜登已威脅俄羅斯，要是輕舉妄動，將會實施「嚴厲的」制裁。不過，他1月時說，要是俄羅斯「小規模侵略」烏克蘭，可能會得到較輕的處罰，而這令烏克蘭官員大驚失色，認為這可能是在為普丁侵略烏克蘭「開綠燈」。