不少年輕人擔憂勞保破產，因此改選擇勞退新制。近日一名男網友分享，他才工作3年多，某天想起來很好奇自己究竟累計了多少勞工退休金，下載App查詢後驚呆，沒想3年下來竟然默默存了25萬元，實在很驚人，也引發網友討論，不少人大讚很不錯，但也有人持不同意見，認為退休金只有這樣根本不夠，加上通貨膨脹，還不如存錢投資買股票。

一名男網友近日在Dcard上發文分享，他最近剛剛去下載了勞動部的App，想說來查看看自己存了多少的退休金，結果卻讓他非常驚訝，因為短短3年又4個月的工作時間，他選擇用勞退自提6％，結果帳戶中竟累計25萬8721元。

男網友驚訝地說，這真的太誇張了，他都不知道自己有繳這麼多錢，同時也很好奇要怎麼把錢從個人勞退帳戶中提領出來。

短短3年就存到25萬元的退休金，讓不少網友看呆直呼，「我年資7年多也才累計19 萬，真的好可憐，羨慕原PO」、「其實還蠻多的欸」、「如果按照這個年化報酬率來算，你持續繳個30年，裡面會有600多萬以上耶」、「三年多有這樣蠻不錯的，根據雇主提撥比例6%來回推，原PO年薪應該有67萬」。

不過，也有人認為僅25萬元的退休金好少，搞不好每年通貨膨脹就吃掉了，還不如學習投資，另也有人擔憂等到自己60歲時，勞保是不是就會破產？對此，內行網友則回應說，勞退自提與勞保是不同的東西，勞退帳戶的錢不會不見，因為原理就跟把錢存到自己帳戶一樣，而未來有可能會消失的則是勞保退休金，兩者是不同的東西。