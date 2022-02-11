飛捷(6206)公布2022年1月自結合併營收新台幣5.66億元，較上月成長17%，較去年同期成長64%，創下2018年1月以來的四年同期新高。

飛捷科技周四董事會決議通過子公司飛迅投資股份有限公司就仁寶(2324)公開收購普達系統股份有限公司(普達公司)股權事宜，參與應賣，出售所持有普達公司之1035萬4000股(約為普達公司已發行普通股之49.3%)股權，換算出售金額約3.11億元。

因應IoT物聯網的市場需求，飛捷科技近年來的發展重心已從POS設備的市占擴大，延伸到各場域應用所需的軟硬體需求，為場域的使用情境提供智能化的軟硬體整合方案，近年來已接續成立華捷智能股份有限公司發展AI智慧餐飲場域電腦視覺應用，以及英諾菲數位科技股份有限公司建構Inefi UEM軟體平台提供遠端維運管理服務系統(SaaS)。雖然此舉將少了普達公司業績貢獻，但公司表示，參與應賣後將不影響飛捷後續的營運發展。

未來，飛捷將持續投入更多的資源開發場域智能化與自動化所需的硬體產品及軟體服務，為使用者提供更多元的軟硬體整合解決方案，擴大公司長期發展的成長動能。