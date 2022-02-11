台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公告1月自結合併營收3.73億元，較去年同期成長31%，也比前一個月成長6.2%。

久陽表示，螺絲本業受惠於大陸減產政策，使得市場供給吃緊、需求強勁，帶動台灣出口量屢創新高，扣件市場持續看旺，加上運費及原物料持續上漲，價格走高的狀況下，帶動螺絲本業創歷史新高。展望後市，鋼價部分因各國持續推動基礎建設，加上煤鐵礦等原物料行情皆在高檔及缺工等因素，鋼價後市易漲難跌。去年推動的工業4.0計畫，產量、質量升級策略奏效，對今年營運表現帶來助力。

在子公司方面，台鋼運輸接單暢旺，全球海運運費維持在高檔，營運業績穩定成長，並積極爭取集團外業務，以期擴展業務量。榮福公司去年標得的台東焚化爐統包案經過整改後，在日前(2月8日)首次進行全廠系統同步運作測試/試(人車)，預計7月可正式投入試營運階段，而接手新竹焚化廠代操作迄今達15年，合約於今年2月到期，榮福正積極爭取續標，期盼再傳佳績。

董事長孫正強表示，國際鋼鐵市場熱絡，螺絲前景看佳，轉投資環保綠能產業穩健成長，樂觀看待後續營收及獲利表現。