海空陸運供需緊俏，台驊投控(2636)1月營收再次見到40億元，達40.12億元，僅次於去年9月的40.99億元，創歷年次高表現，月增16.06％，年增81.98％。其中，又以海運營收成長最多，年增110.45％，其次為鐵路業務年增達62.51％，空運及內貿物流增幅分別為5.74％、57.67％。

台驊1月海運營收31.33億元，月增26.82％，主要即將進入春節，大陸及東南亞等華人為主的生產國家，工廠提早出貨使得貨量增加，且年前有較多船班回到亞洲載貨，讓積壓已久的貨物得以順利出口。雖然農曆年前後運價略為下滑，但難以緩解的塞港問題以及強勁的市場需求，預期元宵節後工廠開始恢復正常運作，將支撐運價再次上漲。

空運業務部份，因為歐美12月在傳統長假前已經大量出貨，1月份運量微幅下跌，空運營收5.18億元，月減22.05％。

鐵路業務，在海運艙位一艙難求，運費大幅上漲等背景下，中歐鐵路提供客戶多元運輸選擇，使艙位在農曆年前帶來爆量的訂艙。但進入冬季受到天候因素，中歐鐵路班列減班約3~4成，導致營收成長受限，僅較上月成長18.1％。今年預期大陸將會增開更多班列，公司在與鐵道部既有合作基礎下，同時派駐人員在歐洲成立業務推動據點，將持續爭取更多的代理及客戶資源，擴大未來鐵路業務發展的廣度與深度。

物流業務由於大陸境內各工廠在去年底進行存貨盤點後，再度恢復正常出貨，又適逢農曆年前大陸消費旺季，供應鏈拉貨及內需持續暢旺。1月內貿倉儲運輸業務成長，營收2.13億元，月增8.2％。