友達（2409）公告去年財報，2021年第四季合併營業額為930.3億元，較2021年第三季減少6.1％，歸屬母公司業主之淨利為106.6億元，基本每股盈餘則為1.12元。

合計2021年全年合併營業額為3706.9億元，較2020年大幅增加36.8％，全年歸屬於母公司業主之淨利為613.3億元，基本每股盈餘為6.44元。

2021年第四季面板總出貨面積達650.9萬平方米，較2021年第三季增加1.0％，與去年同期相比減少4.0％。累計2021年全年面板總出貨面積達2571.2萬平方米，較2020年增加0.6％。

友達2021年第四季合併營業額為930.3億元，毛利率維持在18.9％的高檔，營業淨利為103.5億元，歸屬母公司淨利為106.6億元，基本每股盈餘為1.12元。

友達表示，回顧2021年，上半年延續宅經濟需求，消費型產品需求強勁。下半年疫情逐步緩解，需求轉往商務應用相關產品。面對市場的快速變動，團隊發揮應變能力，累計全年營收超過3700億元，較去年大幅增加近千億。全年歸屬母公司淨利達613.3億元，獲利創歷史新高，充分展現價值轉型策略的成果。

展望2022年，友達表示，內外環境面臨更多挑戰，但疫情帶來的生活型態轉變，也創造出許多商機。公司將持續以顯示技術為核心，推行「雙軸轉型」策略，加大優質產能，開發創新的產品及服務，推動各智慧場域的多元應用，共同為打造永續生態圈而努力。