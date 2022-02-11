今天是國小開學日，台南市長黃偉哲到新營國小視察防疫整備，親自幫小朋友量體溫。黃偉哲也透露，日前有外地的確診者到台南上冬令營，結果造成大恐慌，市府正在積極處理這件事情。

黃偉哲表示，因為小學學生都是12歲以下，所以都通通沒有接種疫苗，對於Omicron的保護力特別需要關注。基本上小學老師、國小老師、接種疫苗的兩劑都已經達到近98％了，第3劑也陸續，預計這個禮拜就會有大規模的第3劑的施打。

日前傳出外地的確診者到台南學校參加冬令營，黃偉哲說，從這個例子就可以看出來，孩子們是很脆弱的，需要保護，所以在開學日特別來看一看學校的防疫工作，希望藉著大人已經完整施打疫苗，加上學校的門禁管制，能夠保護孩子們在校園裡面的安全跟健康。

黃偉哲也說，希望大家一切平安，不要再產生新的疫情。那這樣子的話對市民朋友們、對家長、對孩子、對老師都是一大好事。