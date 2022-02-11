出現跨縣市家族群聚感染，外界認為北市微解封恐生變，台北市長柯文哲11日強調，觀察到14日就會宣布15日起怎麼做，新常態要有一個應變能力，隨時觀察變化再決定，心中有一個期待，但隨時應變，未來世界大概都是這樣的生活態度。

柯文哲今早前往景美國小視察開學防疫整備，他指出，疫情已經2年了，該準備的都有準備，學校教職員工打疫苗覆蓋率已達98.7％，該打疫苗都打完了，可提供一個安全的服務，酒精、口罩等防疫物資也相當足夠，開學前校園也已清消。

面對爆發跨縣市群聚，台北市微解封的計畫恐怕生變，柯文哲認為，新常態時代，市府將觀察到14日，如果要動作的話15日開始，新常態要有一個應變能力，大家也許不太喜歡，隨時觀察變化再決定。

柯文哲強調，新常態是應變和保險概念，應變速度要快，當時估計7日開工日開始民眾從南部回來，潛伏期2至4天，大概到今天我們心裡就有數，看台北市有無新增案例，如果沒有，接下來是假日，14日就會宣布15日怎麼做，心中有一個期待，但隨時應變，未來世界大概都是這樣的生活態度。

至於有專家認為應該觀察到16日，柯文哲表示，他估計觀察到15日差不多，差1天而已，對於新北市不跟進，他說：「我都還沒決定怎麼做，新北市怎麼跟進？」