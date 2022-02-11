28歲「國光女神」林書葶（Una）早年組成女團「City魅」出道，後來現身《國光幫幫忙》擔任助理主持走紅，2020年她閃婚和國中初戀男友結婚，去年底林書葶宣布做人成功，且懷上雙胞胎，預產期在4月的她，昨(10日)卻自曝緊急入院，一字一句道盡新手媽媽血淚，令人心疼。

擁有32D傲人上圍和甜美臉蛋的林書葶以一雙招牌會笑的眼睛擄獲不少粉絲心，但兩年前林書葶宣布走入婚姻，並分享另一半是圈內人，兩人國中時是同班同學曾交往，繞了一圈後才發現彼此是對的人，林書葶當時發文分養，老公是她的初戀，某天她重溫畢業紀念冊，才發現丈夫早就留言寫下願望，表示：「10年後我要成為林布丁（林書葶的國中綽號）的老公」，最後果真夢想成真。

林書葶發文。（圖／翻攝自林書葶 Una臉書）

去年底林書葶宣布當媽，曬出孕肚照說：「我的寶寶得來不易，努力了3個月終於成功懷上IVF試管嬰兒」，並表示自己先前並非搞神秘消失，「謝謝一直關心我在社群消失的你們，懷孕前期因為體質關係一直非常不穩定，常常處於憂鬱備戰狀態才沒準備好公開」，希望之後可以好好跟大家分享當媽媽的心路歷程。

原定今年4月生產的林書葶，昨發文表示產檢後發現無預警地開指3公分加上微出血，被醫師建議要立即住院安胎直到順利生下寶寶，她也坦言懷雙胞胎特別不容易，懷孕期間常常出狀況，最後寫下：「希望Uni跟Uno平安健康的報到，撐久一點媽媽我辛苦點都願意，寶寶們我們一起加油」，引來網友祝福：「為母則強，媽媽辛苦了」、「安胎過程真的非常辛苦的，多多跟寶貝講話，相信寶貝們一定會知道媽咪的疼愛與用心」、「平安順產」、「要乖一點聽醫生的話～加油！」。