一名男網友表示，女友突然要他去藥妝店買「黃鼠狼」，令他滿頭問號，沒想到當他向店員說要買「黃鼠狼」時，竟拿到一包衛生棉，他追問原因，對方解釋「因為黃鼠狼給雞拜年」，貼文引發討論，網友笑稱「我念了3次才懂」、「沒人會這樣買衛生棉啦」。

原PO昨（10）日於臉書社團《爆廢公社》指出，女友要他去藥妝店買「黃鼠狼」，令他一頭霧水，女友接著說「你跟店員說，他就會拿給你了」。原PO一進到店裡，就直接往櫃台走去，並詢問店員「你們有賣黃鼠狼嗎？」

店員看了原PO一眼後，默默地從旁邊的商品架，拿了一包衛生棉給他，這反讓原PO更加疑惑，再追問「為什麼衛生棉叫黃鼠狼？」店員則以「因為黃鼠狼給雞拜年啦！」回應。

貼文曝光後，網友也加入討論，「我是女生，但我看不懂耶」、「我看了好幾次才懂」、「我念了3次才懂」、「似乎懂了什麼」、「重點在後3個字」、「第一次聽到，好髒的笑話」、「明明就是黏在內褲上」、「等一下去屈臣氏試試看」、「沒有人會這樣買衛生棉啦」、「這個是網路流傳的笑話啦」。

留言中也有人說，「我剛去屈臣氏跟店員說，我要買黃鼠狼，他一臉疑惑的樣子」、「我做屈臣氏2年，完全沒聽過這種說法，誰知道你要買什麼牌子跟長度啊？」