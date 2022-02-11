金管會持續強化公司治理，提醒今年有2項重要公告時間異動，一是公開發行公司2022年1月自結營收公告申報期限延後至14日，二是118家資本額逾百億元的上市櫃公司，必須在年度終了75天內、即3月16日前公告2021年自結年報。

公發公司依規定需於每月10日前公告前月營運概況，截止日適逢假日可順延至工作日。由於2022年春節連假落於1月29日至2月6日，按規定僅剩4個工作天可結算帳目，金管會去年底已宣布，將2022年1月自結營收的公告期限延長至2月14日。

其次，為提升上市櫃公司財務資訊揭露及時性，金管會依實收資本額規模，分階段推動上市櫃公司自結年報提前公告，第一階段為實收資本額達100億元的118家上市櫃公司，應在3月16日前於公開資訊觀測站申報2021年自結財報，較先前提早半個月。

證期局副局長郭佳君表示，上述118家上市櫃公司董事會通過自結年報後即會發布重訊公告，最遲應在3月16日前，將資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表在公開資訊觀測站的自結財報專區公告，且須經過負責人及會計主管簽名、提報董事會通過。

而金管會第二階段將擴大要求實收資本額逾20億元的380家上市櫃公司，在2023年須在年度終了75天內申報2022年自結財報。郭佳君提醒，各公司應及早編制年度財報，並妥善規畫提升財報編製能力及品質，確保明年能確實自結年報並完成申報。