台北市議員羅智強為感謝大家對四大公投的支持，展開行腳台灣400公里，這幾天也持續在臉書跟大家分享行走過程。他今(11日)更透露，為了省錢，做了一件有點「辛苦」的事情，也就是前三天走完路都回台北睡，藉此節省一些開支。此文曝光僅一小時的時間，已有近4000名網友按讚。

羅智強在臉書透露，這近一個月的縱走，不管是人員、物資、移動、食宿等方面，都還是有點負擔的，而上次凱道和全台49天夜宿，已經燒了一些糧草，雖然團隊挖空心思，省到被執政陣營笑「寒酸」，但沒辦法，我們確實「錢不如人」，沒有金山銀山的國家資源，一切只能從簡、從省。

為了節省一些宿費，羅智強說，團隊白天走路走到腳斷掉，晚上回到台北常常都是九、十點以後，處理一些瑣事雜務，真的要睡也是午夜12點以後，而早上為了要趕路還得四點半就得起床，真的是累翻了，所以決定從今天開始走完路就留宿當地。結果團隊小編卻跟他說，「強哥，我們還撐得住，今天還是回台北睡，省點宿費，等走到苗栗，真的沒有辦法往返的時候，再留宿當地！」

聽到小編的話，羅智強感動地說，常在想這些年無怨無悔、吃苦耐勞、有創意又有行動力的團隊們，這一群年輕的朋友如果投入的是執政的陣營，日子應該可以過得很舒服吧，但他們選擇走一條非常辛苦的道路，因為我們都知道民主不能只有一種力量，民主必須有制衡，而制衡，就必須有力量足夠的在野黨。

此文曝光後，有網友留言指出，「呼叫各地區民代，可否幫忙安排（接待）當地住宿，為強團隊加油」、「可以借住廟宇，只要香油錢」、「行程既已規劃，建議可連絡各縣市黨部，洽詢是否可供留宿一晚(自備睡袋)」、「好感動，加油」。另外，羅智強在留言處也提及，雖然團隊能省則省，大家也不必太過擔心，之前出的書有一些版稅可以應付，所以先不需要募款，還撐得住。