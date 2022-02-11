今天是北市學校開學日，外界擔心國小學生幾乎都沒打疫苗，台北市長柯文哲11日表示，打不打國家的防疫戰略要確認，一般來講小學生就算感染，症狀也不嚴重，替小學生打疫苗的目地是避免成為傳染源，回去傳染給阿公、阿嬤。

柯文哲今早前往景美國小視查防疫整備，不過，很多家長擔心小學生幾乎都沒打疫苗，他表示，目前台灣是往下施打疫苗到12歲，美國是打到5歲，打不打國家的防疫戰略要確認，一般來講小學生就算感染，症狀也不嚴重，打小學生的目地是避免成為傳染源，回去傳染給阿公、阿嬤。

他指出，目前疫苗只有打到12歲，將來微解封過程一定是國中以上先，按科學數據，最重要是到下周北市將提供29萬劑疫苗，打第1劑、第2劑，一般來講要等14天才有抗體，有基礎免疫後，打追加劑的抗體很快出現，不會超過4、5天。

柯文哲說，可以打的就去打，北市下周29萬劑打完，估計第3劑接近50％，就會根據狀況一步一步解封，依過去經驗，突然解封都會出問題，所以就慢慢放。