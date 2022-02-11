「慢慢說」將於3月12日在西門河岸留言舉辦演唱會。（翻攝慢慢說IG）

金曲最佳組合「慢慢說」的利得彙、沈志方，將於3月12日在西門河岸留言舉辦「慢慢說十年荏苒演唱會」，消息一出吸引大批歌迷留言詢問購票細節；利得彙與沈志方既是音樂夥伴也是情侶，2人攜手挺過去年疫情風暴，好不容易在今年一開春宣布舉辦專場演唱會，利得彙特別感謝歌迷們不離不棄、始終都在，也感動沈志方一路扶持，面對困境時總能給她正向力量。

迎接即將舉辦專場演唱會的喜悅，利得彙想起沈志方多年前的一個舉動，讓她從無助的黑暗中走出來，才能一直唱到現在，「十年前，在我對未來感到迷惘、就快要被擊倒的時候，他對我說：妳就像顆太陽一樣閃耀」，幽默笑虧男友：「雖然現在想想，這句話爛透了，簡直像廉價的雞湯；但對無助的自己來說，能夠被理解、被輕輕地接住，哪怕只是一點點善意，都能讓黑暗透光。」一字一句都令人感受2人堅定不移的感情。

利得彙和沈志方交往近10年屢被催婚，去年接受本報專訪曾透露有望牛年攜手步入禮堂，身為長子的沈志方坦言父親屢屢暗示想抱孫，還邀準媳婦利得彙除夕圍爐，無奈這幾年受到疫情影響，小倆口的婚事一延再延，至今未決；但即便如此，2人感情絲毫不受影響，疫情期間常在社群分享甜密生活照，因此有不少歌迷敲碗沈志方在3月的演唱會上求婚，盼2人虎年完成終身大事。「慢慢說十年荏苒演唱會」門票今（11日）在KKTIX售票系統開賣。