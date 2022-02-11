美國通膨爆表，聯準會(Fed)恐加大升息力道，美股周四慘跌，台股今(11)日開盤以18258.81點開出，營收創新高的台積電開在646元，下跌3元，聯發科開盤跌10元，開在1150元，同樣營收亮眼的長榮則開高漲逾1%，以133.5元開出，指數早盤一度失守18200點，下跌逾140點至18191.75點。

美國1月消費者物價指數(CPI)年增率達7.5%，超乎市場預期，創近40年以來新高，10年期美債殖利率一度升破2%，聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)的鷹派言論也被市場解讀為3月升息2碼的機率大增，加深市場恐慌情緒，美股全面重挫，道瓊工業指數大跌526.47點，跌幅1.47%，以35241.59點作收；標準普爾500指數下跌83.10點，跌幅1.81%，收在4504.08點；那斯達克指數大跌304.73點，跌幅2.10%，收在14185.64點；費城半導體指數下跌117.62點，跌幅3.22%，收在3536.10點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.65%，聯電ADR下跌3.12%，日月光ADR則逆勢收紅漲1.07%。

台股10日以18338.05點作收，大漲186點，成交值2806億元，三大法人合計買超89.86億元，其中，外資及陸資買超97.01億元，投信買超9.18億元，自營商則反手賣超16.33億元。