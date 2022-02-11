台中市警察局第六分局長蔡元戎與治安、交安及婦幼宣導團前往西屯區長安國小，和校長黃志龍一同迎接學童上學。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局出動可愛的警察布偶娃娃陪同學童上學，宣導防疫上緊發條。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方向學童宣導「過馬路時記得走斑馬線」、「行人停看聽」等觀念，並舉辦有獎徵答活動。（盧金足攝）

台中市疫情相對平穩，國小開學日11日不受影響，台中市警察局第六分局啟動「護童專案」，規畫專責警力於轄內國小編排護童勤務加強交通疏導，還有警察布偶娃娃陪同學童上學，宣導防疫上緊發條。

讓很多家長跟著緊張總動員的國小開學日，一早中市警六分局啟動「護童專案」，警六分局長蔡元戎與治安、交安及婦幼宣導團前往西屯區長安國小，和校長黃志龍一同迎接學童上學。

蔡元戎與員警、志工團向學童宣導「過馬路時記得走斑馬線」、「行人停看聽」、「反毒反詐騙」、「婦幼保護專線113」等觀念，並舉辦有獎徵答活動，贈送中市警六分局專屬宣導口罩、警察布偶娃娃和警察造型餐袋，小朋友收到禮物直呼好開心。

「上學的路上有警察守護很安心」學童表示，寒假結束後早起上學有點困難，媽媽幾天前就要他們開始收心，但也期待和多日未見的同學見面、上課。

警員於現場發放宣導品時，見有許多阿公、阿嬤牽著孫子來上學，也向高齡者宣導「夜間清晨外出時著亮衣」、「行人路權」等觀念，提升學童及家長交通安全意識進而增加用路安全。

蔡元戎強調，警方除交通執法也注重交通宣導，唯有雙管齊下，才能有效防制交通事故，且交通安全觀念要從小培養，達成向下扎根之目標，學童行的安全，警方持續努力的目標。