23歲大陸女星楊超越參加《創造101》以第三名之姿出道，所屬限定組合火箭少女101解散後，以個人身分活動，人氣高漲的她微博累積高達千萬粉絲，不過日前開直播時，透露過去就學時，曾遭到同學罷凌，還被一巴掌打到滿嘴都是鮮血。

人氣高漲的女星楊超越，作風親民的她常開直播與粉絲互動聊天，之前被問及「遭孤立時怎麼辦？」她不諱言念書就曾遭到排擠，甚至還被同學霸凌，不過個性較直的她不會因此退縮，更強調即使身為較弱勢的一方，對方若動粗一定會反擊，還會直接跟對方叫囂，甚至嗆聲：「你打我啊」，就曾因此被一腳踹倒在地，甚至一巴掌打到她嘴巴流滿鮮血。

楊超越表示看到許多人遭到霸凌，卻悶不吭聲才會繼續遭到欺負，因此當初就告訴自己一定要反擊，此外，她也建議遭到霸凌的人，千萬不能選擇悶不吭聲，一定要將狀況反應給師長和家人知道，否則「選擇沉默只會讓黑暗蔓延你整個世界」，讓大批網友相當認同。

人紅是非多的她，先前開直播被網友虧濾鏡太重，要她關掉美肌露出真面目，對此，楊超越則是高EQ反擊：「我才不呢！我不喜歡！我不想，為什麼要讓我關美肌？你怎麼不讓你女朋友關美肌呢！你女朋友都沒有關」，直率的反應讓網友認同不已。