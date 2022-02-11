據新華社報導，大陸國務院港澳辦發言人昨天（10日）深夜發布答記者問稱，「香港第五波疫情來勢洶洶，對市民安全健康和經濟民生帶來嚴重衝擊，中央對此高度關注。危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應。」

香港特別行政區行政長官林鄭月娥日前在會見媒體記者時表示，大陸國務院港澳事務辦公室向她傳達了中央對香港疫情的關切和對香港市民的問候，並表示將應香港需求隨時提供支援。

港澳辦發言人對此表示，大陸中央政府支持香港特別行政區政府果斷採取措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。與此同時，國務院港澳辦積極協調廣東省人民政府，統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應。廣東省人民政府和深圳市人民政府急香港同胞之所急，為此作了許多特殊安排。

發言人表示，中央政府將繼續全力支持香港特別行政區政府堅守人民至上、生命至上的理念，按照「動態清零」的目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作。香港市民的生活物資一定會得到及時、充足的保障。內地人民和香港同胞心連心、手牽手，一定能夠早日戰勝疫情。

發言人表示，根據中央有關決策部署，大陸國務院港澳辦近日將會同大陸國家衛健委、大陸國家疾控局在深圳召開第二次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會，與香港特別行政區政府和廣東省人民政府、深圳市人民政府有關負責人以及內地有關防疫專家一起，共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。