金管會公布2021年12月信用卡業務概況，當月簽帳金額2949億元，月增28億元或0.96％、年減9億元或0.3％，仍改寫同期及全年次高，使全年簽帳金額達3.1兆元、年增880億元或2.92％，連3年突破3兆關卡、為僅次於2019年的歷史次高。

金管會亦公布去年第四季「非現金支付」交易筆數約13.46億筆，季增28.93％，非現金支付交易金額1.46兆元、季增1.39％。累計全年交易筆數47.26億筆，雖年減9.5％，但交易金額達5.44兆元、逆勢年增9.24％，首度突破5兆元、創下歷年新高。

金管會統計，去年12月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5263萬張，月增0.44％、年增5.01％，總有效卡數約3379萬張，月增0.9％、年增2.39％。循環信用餘額約1012億元，月增1.5％、年減4.17％，簽帳金額2949億元，月增0.96％、年減0.3％，改寫同期次高。

銀行局副局長林志吉指出，去年中雖遭逢疫情三級警戒衝擊，民眾消費仍持續進行，且期間為避免現金接觸，民眾使用信用卡頻率反而增加，帶動全年簽帳金額達3.1兆元、年增880億元或2.92％，連3年突破3兆關卡、為僅次於2019年的歷史次高。

而去年12月信用卡簽帳金額2949億元，月增28億元、為僅次於7月的全年次高，林志吉分析，主因適逢民眾刷卡繳納保費高峰期、相關金額月增47億元，但也有負向因素，因雙十一、百貨周年慶檔期等墊高比較基期，相關金額月減約40億元。

林志吉分析，去年中疫情三級警戒使企業及學校啟動居家辦公和上課，使用儲值卡搭乘交通工具次數大減，造成非現金支付交易筆數在去年第二、三季顯著下滑。但民眾日常網購等仍會透過刷卡付費，配合疫情趨穩及五倍券綁定優惠助攻，均帶動交易金額增加。

電支業務的儲值卡方面，截至去年底總流通卡數1.47億張，月增0.71％、年增9.05％。去年12月消費總卡數1293萬張，月增68萬張或5.55％、年減106萬張或7.58％，消費總金額65.1億元，月增3.8億元或6.2％、年減6.9億元或9.58％。

電支帳戶方面，截至去年底總使用人數約1281萬人，月增1.8％、年增34.21％，代收實質交易金額77.5億元，月減14.55％、年增10.71％。辦理國內外小額匯兌金額約79.2億元，月增15.28％、年增達1.7倍，收受儲值金額176.3億元，月增4.57％、年增達84.99％。