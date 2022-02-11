新光金(2888)子公司新光人壽位於台北市中正區杭州北路地上權正式開工動土，未來將興建地下5層、地上21層商辦大樓，不論是自用或出租，都可望為新壽挹注收益。

新壽於2018年6月以17.68億標下杭州北路商業用地，基地面積約775.3坪，鄰近審計部、華山文創園區、藝文公園，距離捷運善導寺站僅300公尺。該案規畫商辦大樓，地下樓層為停車空間，地上1層為餐飲空間，地上2層至21層為商用空間，大樓周邊廣種植栽及喬木綠化，以串聯周邊都市綠帶系統，強化都市綠色景觀，並設計有頂蓋的騎樓，加強人行步道串聯。

新壽董事長潘柏錚表示，為落實ESG，新辦公大樓設計符合生態、節能、減廢及健康等環保與生態永續概念，達綠建築銀級標章，且為銜接後疫情時代生活，空調設備採獨立全熱交換新風系統，達到有效避免室內空氣交叉感染，整體設計展現綠色低碳城市新風貌。本案大樓邀請李祖原建築師聯合事務所量身打造，外型設計將為獨特三角造型，落成後將為台北一大新地標。

近年新壽積極布局不動產，隨著傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，除了杭州北路地上權案，新壽仍有高雄市舊總圖地上權案、南港BOT案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替新壽帶來穩定租金收入；此外，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。