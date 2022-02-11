台達電(2308)受到淡季影響，1月合併營業收入為262.7億元，月減12.6%，但仍是歷年同月新高。

由於進入傳統淡季，台達電1月合併營收262.7億元，月減12.6%，但年成長5%，創下歷年同月新高。

就三大業務範疇來看，電源及零組件占台達電1月合併營收比重約61%，基礎設施約占1月合併營收25%，自動化約占1月合併營收14%。

國際非營利組織CDP公布2021年度供應鏈議合評價(Supplier Engagement Rating；SER)結果，台達在「供應鏈議合」、「溫室氣體範疇三排放」等關鍵評分項目均得到最高級分，獲評「A」級最高級別「供應鏈議合領導者(Supplier Engagement Leader)」，此為台達連續第二年獲評CDP供應鏈議合領導者，也是繼去年底榮獲CDP 「氣候變遷」與「水安全」兩大環境主題評鑑為領導級企業之後，在氣候議題上的努力與行動成果再受指標性評比肯定。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷，除了在日常營運中致力節能減碳，也積極接軌國際永續倡議，2017年通過並執行科學化減碳目標(SBTs)，藉由自主節能、太陽能自發自用、購買綠電或憑證等做法，2021年已超越原先訂定2025年碳密集度下降56.6%的目標，全球據點使用再生電力的比例在2020年亦達到45.7%；基於SBT執行經驗與成果，台達進一步加入RE100，承諾2030年全球所有據點達成100%使用再生電力及碳中和，同時持續深耕永續價值鏈，透過創新研發，提供客戶高效節能產品幫助減碳，亦推動供應鏈落實永續管理，接軌國際淨零碳排趨勢，共創氣候商機，高興台達和夥伴們的長期努力，連續獲得CDP供應鏈議合領導者最高評級「A」肯定。

台達電視供應商為對抗氣候變遷的長期夥伴，積極鼓勵節能以邁向零碳，不僅制定供應商氣候變遷行為準則，提供專業教育訓練資源，亦帶領不同規模的廠商展開碳盤查，要求通過ISO 14064-1溫室氣體盤查標準；台達電每年透過ESG問卷發送、教育訓練、供應鏈議合、績效納入供應商QBR等方式，與超過90%的一階供應商在氣候變遷等議題上互動，再依其能力與風險等級，訂定下一步推動計畫；為有效降低供應商因乾旱發生斷鏈的風險，台達也挑出近600家重要供應商為乾旱風險評估對象，將評估結果納入決策依據。

台達電每年也為參與CDP供應鏈計畫的數十家客戶計算製造階段的碳足跡，同時提供節能技術與減碳效益，從各階段減少溫室氣體排放；2010至2020年，台達高效電源產品協助全球客戶累計節省335億度電，相當於減少1780萬噸碳排；自2015年起，台達出貨的電子安定器、伺服器電源、太陽能變流器、電動車直流充電器等11項產品的節能數據陸續通過ISAE 3000確信，具體呈現協助客戶減碳的績效。此外，2020年台達整體廠區的溫室氣體範疇一及範疇二都100%通過ISO 14064-1查證，範疇三亦通過第三方查證；廠區也實施80項節水方案和111項減廢方案，共節省183.6千噸用水及7774公噸廢棄物。種種氣候行動與實際成效，呼應CDP SER透過議合達到價值鏈減碳的目標。CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，被公認為企業環境資訊透明度的重要標準，該組織每年從企業回覆其供應鏈計畫的問卷中，針對氣候變遷管理的公司治理、目標、溫室氣體範疇三排放、整體氣候變遷項目表現以及供應鏈管理等綜合績效進行SER評價。CDP供應鏈計畫的200多家主要企業成員總採購支出高達5.5兆美元，這些企業多達 23487家供應商於2021年進行揭露，推動的減碳計畫總計約可減碳2.31億噸。