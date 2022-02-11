光學膜廠華宏新技（8240）2022年1月份營收受年假提前於1月25日關帳的影響，自結合併營收9.14億元，月減1.4％、年減7.94％。

車載防爆膜表現持續亮眼，受惠於汽車產業的復甦與電動車的研發推廣，使得每台車所要使用的面板數量增加外，各種樣式的車用顯示器面積也擴增，該產品營業額較上月大幅增加五成以上。近年來各品牌車廠相繼投入新車種的開發，在新車銷售佔比不斷提升下，相信未來車載防爆膜材料的表現將會持續維持在一個水準之上，為華宏繼續挹注營收。

因受疫情影響帶動宅經濟與加速產業數位化，零售業者為了減少與人接觸的機會大幅度使用電子標籤。與上月營業額相比，電子標籤用功能材料的營收增加了將近四成。隨著零接觸商機趨勢引領與節能減碳的意識抬頭，市場前景看好，預估未來我方的功能材料營收將會隨著全球市場的需求增加而出貨動能強勁。

熱導處理材料1月營業額較上月成長，持續維持在歷史銷售高峰。主要仍為大廠牌客戶的中高階與超薄NB、平板的功能增多，而需使用更多的導熱材料來解熱，將提升公司整體營業收入。