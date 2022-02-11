【愛傳媒簡秀枝專欄】取名為「馬祖藝術島」，已經醞釀籌備了5年，這是揉合了官方資源、在地住民想望，以及愛離島的專業藝術家、建築師們，心誠意堅，浩浩蕩蕩。

有別於一次性的藝術季，而是以10年為單位，2年舉辦一次，與馬祖人「下一個十年」夢想起飛。揭幕儀式，訂在本月12日，持續兩個月，直到4月10日，是疫情中「類出國」的首選，目前台北飛南竿的機票，已經一票難求。

2月10日、11日，包括王俊雄、王俊傑、吳思瑤、吳瑪悧、林平、林長叡、近藤彌生子、袁梅玲、張基義、陳東升、彭俊亨、褚瑞基等藝文界人士，分兩批飛赴南竿，送上台灣對離島的祝福，也要親自見證馬祖藝術島的華麗轉身。

馬祖，是列島形態，由36個島嶼、礁嶼組成，位於臺灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，與中國大陸僅一水之隔，距中國大陸最近點約9.25公里。主要的島嶼包括南竿島（馬祖島）、北竿島、高登島、亮島、東莒島（東犬島）、西莒島（西犬島）、東引島、西引島及其附屬小島，面積共29.6平方公里，居民約1萬3千餘人。

目前擔任連江縣政府文化處長的吳曉雲，是道地的馬祖女孩，她形容馬祖是「一群不容易的島嶼」，歷經了非常非常多的風土交會，滿積著滄桑血淚，但也形塑著另類豐饒。

早在8千3百年前，亮島人乘坐著獨木舟，登上馬祖列島，以討海為生，開啓了馬祖的魚業時代。居民胼手胝足，經過非常多大自然風雨，讓先民前仆後繼，來到島嶼定居，過著非常刻苦的生活。

1949年兩岸分治，國軍進駐馬祖，把馬祖的大自然環境，作了大幅度轉變，軍事設施無處不在，正是今天馬祖擁有大批軍事文化遺產的由來。俗稱戰地政務時期，只能從事和軍人相關的服務，生計艱辛，馬祖人守著禁錮、困苦。

該時期，因為教育關係，把一批批具有藝術天份的年輕人，送到台灣本島培訓教導，他們學成返回家鄕，成為馬祖邁向藝術島之前，是島嶼底蘊裡，非常重要的沃土。

1992年10月7日戰地政務終止，馬祖恢復地方自治，住民開始認真思考「馬祖未來何去何從」，開啓了漫漫30年的地方想望。這樣的風土交會，讓島嶼從身處大自然，卻只能被動回應大自然，走到今天，主動地提出以「馬祖藝術島」，希望改變馬祖命運。

然而，奇蹟乍現。2016年總統蔡英文上任後第一個小年夜到馬祖，希望深入了解馬祖的需求，醫界出身的連江縣長劉增應，綜合在地人與縣府團隊，規劃了兩個需要中央大力支持的議題，一是馬祖跨海大橋計劃，另一就是馬祖藝術島的計劃。

當時蔡總統行程匆促，謙虛的劉增應，只提了馬祖跨海大橋計劃，也得到蔡總統熱情回應。馬祖藝術島的建議案只藏在嘴邊，沒有機會說出。

但是馬祖藝術島悄然成為住民與縣府團隊，一個美麗的想望，籌備工作持續進行，對於當時面對的地方資源不夠、專業人才不足等問題，大家集思廣益，尋求突破的可能性。

文化總會副秘書長林錦昌，反而成為馬祖的貴人，當他了解馬祖朝野希望以藝術開發，作為馬祖文化治理，翻轉命運時，深受感動，他把馬祖發展的計劃，向蔡總統報告，並以文化總會的角色，進行撮合，提供協助，鼓吹藝術家、策展人、建築師跨海支援，5年之後的今天，呈現出「馬祖藝術島」蓄勢待發的滿滿企圖心。

劉增應飛到台北公開表示，文化治理、藝術力量，發掦馬祖在地特色，既傳承，也發揚光大，讓馬祖鄉親產生前所未有的自信心與光榮感。

劉增應去年在《國際橋牌社2》電影中，客串馬祖北竿漁船老大，活靈活現。已經擔任兩任縣長，今年底即將改選，他將為他所熱愛的馬祖土地，留下最華麗的轉身準備，竭誠盡忠，全力以赴，未來歷史一定會書寫下這關鍵的一頁，蛻變再起的珍貴轉捩點！

參加過無數次日本大地藝術季，他們已經操作得非常成熟，在疫情之前，幾乎是全世界藝術界的年度盛事。台灣也有零星舉辦，但一直是地方性的舉辦，時間短，效益不佳。馬祖藝術島極中央、地方，本島外島資源與菁英的聯合出擊，備受矚目與期待！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：國際馬祖藝術島粉絲專頁截圖。

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