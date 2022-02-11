開學日虎年吉祥物-巧虎在五常國小迎接學童。（五常國小提供）

五常國小在開學首日發放開學喜糖與「福虎生豐」防疫口罩給學生。（五常國小提供）

開學首日，各校除加強防疫，也別出心裁設計活動迎接小朋友。台北市五常國小早上由校長莊訪祺和家長會長郭惠娥，以及處室主任在校門和虎年吉祥物-巧虎，在校門口喜迎學生共同開啟110學年度第2學期的學習活動。

校長莊訪祺和會長郭惠娥還特別準備有元宵燈謎的開學喜糖和防疫口罩給學生當成禮物。其中，口罩除有防疫功能，上面還印有上學期末迎春揮毫活動上，莊訪祺親書「福虎生豐」四個字。

莊訪祺表示，給予全校親師生新年新期望-繼「牛轉乾坤」之後，2022年展望孩子們在學校的各項多元學習表現都能得意四望、優異表現躍然而出，更祝福大家虎年平安健康！

開學當日適逢農曆年節期間，家長會特別準備喜糖由輔導室搭配即將到來的元宵節，將謎題蘊藏於喜糖中，配合傳統節慶活動，發揚中華文化之精粹，並提昇學生人文素養，增進學生文化理解及國語文能力。

學生也在各班老師的指導下，學生完成謎題摸彩券解題及資料填寫後，將其投入輔導室準備的摸彩箱中，於2月14日學生朝會結合開學典禮進行猜燈謎有獎徵答活動，結合語文與社會領域，帶著學生猜燈謎，邊過節邊學習。