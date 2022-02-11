數據顯示美國消費者通膨意外強勁，以及隨後聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）發表的鷹派言論引發該央行將大舉升息以對抗通膨的擔憂，受債息急升影響，周四美股主要指數全面重挫，道瓊指數狂瀉逾500點，標普500指數和那斯達克指數跌約2%。

★主要指數

道瓊指數跌526.47點或1.47%，為35241.59點。

標普500指數跌83.1點或1.81%，為4504.08點，今年來跌約5%。

那斯達克指數跌304.73點或2.1%，為14185.64點，為今年以來第七次單日跌幅超過2%，今年以來下跌約9%。

費城半導體指數跌117.62點或3.22%，收3536.10點。

衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）急升19.79%，報23.91點。

★消息

美國勞工部公布，1月消費者物價指數（CPI）年漲7.5%，較去年12月的7%漲幅進一步升高、創下40年新高，並超出市場預估的年增7.2%～7.3%，使聯準會升息的壓力遽升。1月核心CPI年增6%，高於12月的年增5.5%與市場預期的5.9%，創下近40年新高。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德周四表示，基於這個創下40年新高的通膨率，他已經「明顯地」變得更加鷹派，現在他希望在7月1日前、也就是在接下來的三次央行政策會議上升息一整個百分點。今年布拉德具有聯準會利率決策的投票權。

受通膨急升影響，美國10年期公債殖利率漲破2%大關，為2019年以來首見。

在聖路易斯聯準銀行總裁布拉德發表談話後，利率期貨顯示聯準會將在3月升息2碼（50個基點）的可能性為62%，較周三尾盤的30%大幅攀升。利率期貨行情顯示今年聯準會收緊政策的幅度可能達到164個基點。

CME FedWatch工具等其他指標顯示聯準會3月升息50個基點的可能性達到95%。

花旗上修升息預測，從聯準會將在3月升息1碼調升為升息2碼。

上周（截至2月5日）美國初次請領失業給付人數減少1.6萬人，降為22.3萬人，少於市場預期的23萬人。

★分析

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，通膨往往是估值的致命弱點，通膨升高將導致本益比壓縮，這就是我們現在所經歷的。在聯準會將升息的次數與幅度更為明朗之前，市場將持續陷入震盪。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，聯準會正面臨困境，例如升息與縮表等現有工具可能不足以遏阻通膨，現在市場面臨的風險遠超出目前的情況。

★類股

標普500指數11大類股全部收黑，以科技股重挫2.75%、地產股跌2.86%及公用事業股跌2.61%，表現最疲弱。材料股跌0.57%、能源股跌0.68%，表現相對抗跌。

★重磅股

科技巨頭齊跌，蘋果下挫2.36%、臉書母公司Meta跌1.69%、谷歌母公司Alphabet跌2.10%、亞馬遜跌1.36%、網飛跌1.60%、微軟跌2.84%、特斯拉跌2.95%。

晶片股重挫，輝達和應材跌逾3%、超微和高通均跌逾5%、英特爾跌2.10%。美光逆勢上揚3.29%。

美國藥廠安進（Amgen）下跌3.53%，在道瓊指數成分股中跌幅最大，迪士尼漲3.35%，在道指成份股中表現最強勁。

★焦點股

華特迪士尼收漲3.4%，報152.16美元。受惠於Disney+訂戶增長強勁，以及美國主題樂園遊客人數暴增，該娛樂媒體巨擘上季營收獲利優於市場預期。

芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel Inc）和穀物零食製造商家樂氏（Kellogg Co）全年獲利預測意外強勁，股價分別上漲7.65%和3.06%。

超微宣布已經取得收購賽靈思（Xilinx）所有必要的審批，預計將於2月14日左右完成交易。惟受到科技股和晶片股走弱影響，超微大跌5.33%、賽靈思跌3.84%。

特斯拉跌2.95%，該電動車製造商將在美國召回近58萬輛汽車，因其車輛外部音響播放的聲音過大，可能使行人無法聽到電動車駛近時必需發出的警報聲，恐將成為安全方面的隱憂。

★台股ADR

台股ADR僅日月光上漲，收漲1.07%。台積電ADR跌0.65%、聯電ADR跌3.12%、中華電信ADR跌0.37%。