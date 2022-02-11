藍委鄭正鈐9日與台大教授賀德芬在立院召開記者會，名嘴彭文正也跨海視訊參加，共同指稱倫敦大學造假，引起綠營人士批評，身為LSE碩士的綠營新北市議員參選人黃韋鈞更在臉書貼出總統蔡英文的論文連結回擊，不過，彭文正也立即反嗆，LSE幫又開始蠢蠢欲動了，在早前LSE的圖書館網站中明確標明，這是蔡英文2019年送進來的「personal copy」。

黃韋鈞昨（10日）在臉書發文表示，身為LSE的碩士，找自己學校圖書館收藏的論文只是基本工。黃韋鈞稱，感謝「鄭正鈐們」，蔡總統博士論文這個月在倫敦政經學院圖書館的下載爆量，不到兩個禮拜就超過5000次，還在持續上升中，直接戳破有人說找不到蔡英文總統論文的謊言，「鄭正鈐委員找不到嗎？我來找給你，還不收服務費唷」！

黃韋鈞的po文，引發網友正反兩面評論，綠委蘇巧慧留言表示，明明動動手指就查得到的資訊，為什麼非得要無視鐵錚錚的事實，再說蔡總統和LSE說謊呢？黃韋鈞回應，「沒關係，我已經貼上連結，供所有不願面對事實的人參考」。不過，彭文正則親自留言反擊，稱「我會辦一場辯論會，如果你還有一點點誠信和社會責任，請你接受邀請參加辯論，不要跑」。

彭文正更批評，LSE幫又開始蠢蠢欲動了！在早前LSE的圖書館網站中明確標明，這是蔡英文2019年送進來的「personal copy」。自稱1984年畢業，2019年才有論文送進LSE，在此之前，連論文編號有沒有，這是正常的流程嗎？