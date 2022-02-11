美國CPI飆高，美股四大指數下跌，台股加權指數11日開低在18258.81點，權王台積電（2330）開在646元，下跌3元，晶圓二哥聯電（2303）也回跌，使指數承壓，但元月營收報喜的長榮（2603），去年獲利大賺的日月光（3711）則守在盤上，資金仍在績優股中零星點火，台股加權指數早盤下跌近百點。

受到最新公布的消費者物價指數超乎市場預期、10年債殖利率應聲突破2%，以及聯準會官員對3月升息兩碼抱持開放態度衝擊，美國四大指數全面下挫，高科技成長股走低。

道瓊工業平均指數2月10日終場下挫1.47％（562.47點）、收35241.59點。那斯達克指數下挫2.1％（304.73點）、收14185.64點。費城半導體指數下挫3.22％（117.62點）、收3536.10點。

群益投顧指出，短線並沒有見到明顯人氣匯集的主流族群，盤面仍是自低檔反彈的個股輪動表現，大盤站穩月線就繼續偏多操作，但量縮盤下，配置走向保守穩健，不宜追高殺低。

近期投信的買盤相對積極，仍留意投信買超標的。去年高獲利、過去幾年配息率也穩定的高現金殖利率題材，也可望逐步發酵，指數區間18150～18500點。