受惠國內產業對於資安意識提升、帶動資安市場需求增溫，資安服務商安碁資訊（6690）2022開年第一個月就以131％的強勁年成長力道，推升營收站來到1.05億元高檔，為其IPO以來同期新高，亦為單月營收第三高。

為進一步強化在雲端資安服務量能、提供客戶從「天災到人禍」的一條龍服務，今年1月底前安碁資訊將完成併入宏碁雲架構的併購案，納入異地備援機制，提供客戶從「天災到人禍」的一條龍服務，同時為其在後續營運挹注「1＋1＞2」的綜效。

在客戶擴展部分，除了比重占逾六成的政府相關單位外，安碁資訊亦取得數家金控集團專案，另在關鍵基礎產業方面，來自油、水、電及石化等官股事業、民營業者相關新專案，亦持續為安碁資訊挹注後市營運動能。

此外，有鑑於金管會針對國內上市櫃公司及金融產業，階段性擴大要求配置相關資安人員之規範，安碁資訊亦鎖定這波資安人才缺口的急性需求，於去年下半年成立安碁資安學苑，除整合目前安碁資訊既有在政府機關、企業的資安管理、技術課程外，亦與台北醫學大學、文化大學、中興大學、逢甲大學、朝陽科大、健行科大和崑山科大等七所大學結盟合作，推出資安職能課程，預計最快在今年3月起，就先鎖定政府及企業包班授課的方式開班，逐步為其增添營運活水。