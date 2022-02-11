為了迎戰年底九合一選舉，傳出民進黨有意推出「內閣5虎」組成「政務官戰隊」，包括衛福部長陳時中選台北市、內政部長徐國勇挑戰新北市、經濟部次長曾文生選桃園市、農委會主委陳吉仲回雲林縣參選，被稱為「貴婦刺客」的經濟部長王美花，也被點名回家鄉彰化選縣長。對於王美花可能會參選一事，第一時間令很多網友感到訝異，不過，無論是從網路聲量，或是網路好感度觀察，都可以發現，網友對於王美花的討論度皆有增加趨勢，高曝光度、高討論度是否有助於回鄉選縣長？

「缺水、停電、萊豬、三接站」 王美花2021年大事件頻創高聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/01/01~2021/12/31）統計調查，王美花在2021年的幾起大事件，都引起很大的關注，其中網路聲量第一名的是「513興達電廠大停電」事件，當時單日創下1萬1479筆討論；第二名為3月6日，台灣水情吃緊，王美花提議科學園區鑿井取水，作為短期應急措施，引起熱議與爭議，創下1萬1239筆討論。

上半年度議題幾乎圍繞在缺水、停電、民生經濟等問題，到了下半年度，情勢開始改變「轉守為攻」，因為公投議題延燒，王美花頻頻站上第一線為三接站、萊豬發聲，更配合行政院下鄉公投宣講，獲得不少曝光度和熱議度，期間王美花更使用閩南語說明政策，有網友稱讚她接地氣。

「下鄉公投宣講、辯論」助攻好感度增68%！王美花從貴婦部長變身選戰刺客？

進一步觀察分析，王美花2021年上半年、下半年，也因為關注的焦點有異，網路好感度有所不同。2021年1月~6月，受到疫情、缺水、停電影響，百姓們關心的民生經濟議題被放大檢視，王美花蠟燭多頭燒，即使祭出對策應急，但似乎無法全面滅火，尤其是5月時的2次大停電，網路輿論炸鍋，甚至有網友質疑學法律的王美花真的懂經濟嗎？認為王美花擔任經濟部長恐怕不合格。

不過，到了下半年7月~12月，王美花為了萊豬、中油三接站等議題，頻頻站上第一線發聲，甚至以經濟部長的身分，參加公投公開說明會進行辯論，雖然有網友不認同王美花的觀點和說法，但有不少網友開始對王美花改觀。這樣的變化，似乎也表現在網路好感度上，王美花上半年好感度比值為0.45，下半年攀升至0.76，換句話說，好感度增加68%。

靠著站上前線進行政策辯護，除了帶給民眾深刻印象之外，王美花的網路好感度同時迅速爬升，但這波好感度能否延續到年底選舉，成為助攻之力，恐怕還得再觀察王美花未來的表現。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王美花』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。